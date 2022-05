Nvidia GeForce RTX 4090 : le flagship d'abord, la RTX 4080 ensuite

La série RTX 40 n'est plus très loin et l'accent pourrait être mis initialement sur la plus grosse carte graphique sous architecture Ada Lovelace.

La gamme de cartes graphiques RTX 40 profitant d'une nouvelle architecture Ada Lovelace chez Nvidia doit être lancée au troisième trimestre et les regards se tournent vers la mi-juillet pour découvrir les premiers GPU, avec une commercialisation effective durant le mois d'août.

Pour ce nouveau tour de piste, la firme aurait décidé de commencer par la RTX 4090, son modèle le plus ambitieux, mais aussi le plus onéreux, plutôt que la RTX 4080 plus équilibrée.

Elle changerait donc ses plans par rapport au lancement de la série RTX 30 qui avait vu arriver d'abord la RTX 3080 suivie de la RTX 3090 puis de la RTX 3070 deux mois plus tard.

Le modèle ultime d'abord ?

L'information, encore officieuse et venant du prolifique leaker kopite7kimi, doit encore être confirmée, d'autant plus que Nvidia a récemment lancé la carte graphique RTX 3090 Ti qui joue les précurseurs de la gamme RTX 40 dans sa conception.

Commencer par le flagship a l'avantage de la débauche de performances et de caractéristiques alléchantes mais il reste un produit d'exception avec un tarif que peu d'utilisateurs seront prêts à consentir.

La carte GeForce RTX 4090 devrait profiter d'un GPU AD102 gravé en 5 nm et comptant 18 432 coeurs, associé à 24 Go de mémoire GDDR6X en 21 Gbps avec un TDP de 450W et un total pour la board de 600W.