Nvidia RTX 40 : un lancement dès le début du troisième trimestre ?

Après avoir dévoilé Hopper pour ses produits professionnels, Nvidia doit présenter cette année Ada Lovelace, l'architecture graphique qui équipera la prochaine génération de cartes graphiques gaming GeForce RTX 40.

La logique voudrait que l'annonce intervienne vers le mois de septembre mais un tweet du leaker Kopite7kimi affirme que le lancement se fera au début du troisième trimestre.

Cela ramènerait donc le lancement des cartes RTX 40 au mois de juillet ou en août. L'hypothèse reste que Nvidia pourrait démarrer ses annonces autour de Lovelace dès le salon Computex à la fin du mois de mai avant la commercialisation des premières cartes graphiques durant l'été.

RTX 3090 Ti, précurseur des RTX 40 ?

L'été sera chaud chez Nvidia et AMD

Il est probable que Nvidia commence les révélations par le modèle haut de gamme RTX 4090, son GPU AD102-300 et ses 24 Go de mémoire GDDR6X et les nouvelles références RTX 4080 et RTX 4070, le tout avec une grosse montée en puissance et des performances qui pourraient doubler dans certains cas.

On notera que le concurrent AMD pourrait lui aussi avancer la date de présentation de son architecture RDNA 3 qui équipera sa gamme Radeon RX 7000, ce qui promet une belle compétition sur le second semestre.

Les nouvelles gammes arriveront dans un contexte de prix apaisé, alors que la pression du cryptominage a diminué et que les approvisionnements s'améliorent peu à peu.