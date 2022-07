Nvidia GeForce RTX 4090 : une fréquence largement au-dessus de 2500 MHz ?

La gamme de cartes graphiques RTX 40 de Nvidia profitera d'une nouvelle architecture Lovelace et tout semble indiquer qu'elle montera sérieusement en puissance à tous les niveaux.

Le leaker kopite7kimi continue de faire les présentations en précisant les caractéristiques de chaque modèle prévu. La star sera bien sûr la GeForce RTX 4090 avec son GPU AD102-300 de 16 384 coeurs CUDA, ses 96 Mo de cache L2 et ses 24 Go de mémoire GDDR6X à 21 Gbps et bus mémoire 384-bit pour une bande passante de 1 To/s.

Rendu supposé de la RTX 400 Ti (credit : Moore's Law is Dead)

Il précise que la fréquence de base sera de 2235 MHz avec une cadence en boost fixé à 2520 MHz mais qui pourra atteindre jusqu'à 2750 MHz si besoin (vs 1395 MHz en base et 1695 MHz en boost pour la RTX 3090), lui permettant d'atteindre une puissance de traitement de l'ordre de 90 TFLOPS, soit le double de la RTX 3090 Ti sous Ampere, avec un TDP de 450W.

Encore des inconnues dans les caractéristiques

A côté, la RTX 4080 exploitera un GPU AD103-300 mais avec 10 240 coeurs CUDA et 16 Go de mémoire GDDR6X en 21 Gbps, avec un bus ramené à 256-bit et un TDP de 420W.

Les fréquences ne sont pas connues et elle devrait fournir une bande passante mémoire de 672 Go/s.

Enfin, la RTX 4070 sera plus légère avec un GPU AD104-275 comptant 7 168 coeurs CUDA tandis que la mémoire sera composée de 10 Go de GDDR6 en 18 Gbps avec bus 160-bit soit autour de 360 Go/s de bande passante, le tout avec un TDP de 300W.

Le lancement de la gamme GeForce RTX 40, initialement attendu durant le troisième trimestre, pourrait être décalé au dernier trimestre, une par mois d'octobre à décembre, avec une RTX 4060 qui ferait son apparition en janvier pour le salon CES 2023 de Las Vegas.