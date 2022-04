La RTX 4090 de Nvidia pourrait bien grimper jusqu'à 600W

La prochaine carte graphique de référence de Nvidia va encore en puissance et semble confirmer un TGP capable de grimper à près de 600W.

La future carte graphique GeForce RTX 4090 de Nvidia avec architecture Ada Lovelace sera plus performante au prix d'une puissance de base plus importante, estimée à 450W, qui correspond au GPU lui-même.

Mais le TGP (Total Graphics Power) pourrait bien approcher les 600W, selon les dernières indications et projections de Igor's Lab, confirmant l'appétit énergivore de la prochaine génération de GPU. Ce dernier se montre d'autant plus confiant dans son estimation qu'il tire ses informations de la même source qui avait correctement évalué la puissance de la RTX 3090.

Cette évaluation est rendue possible par le fait que la carte mère de la RTX 4090 sera sensiblement la même que celle de la RTX 3090 Ti qui vient d'arriver sur le marché, même s'il reste à voir si les deux GPU seront compatibles broche à broche.

Selon le décompte, les 24 Go de mémoire GDDR6X consommeront 40W de l'ensemble, les composants intermédiaires autour de 25W et encore 5W pour les ventilateurs. Les pertes associées à la carte mère sont estimées quant à elles à 30W.

La série RTX 40 de Nvidia avec sa nouvelle architecture Lovelace devrait commencer à se montrer durant le second semestre, avec une possible annonce en septembre et les premières disponibilités en fin d'année.