Nvidia RTX 40 Lovelace : gravure en 5 nm, pas de structure MCM

Si les premiers mois de l'année prochaine seront consacrés à l'ajout de références RTX 30 sous Ampere chez Nvidia, la génération suivante se prépare activement. Les cartes graphiques RTX 40 attendues avec une architecture Lovelace devraient bien profiter d'une gravure en 5 nm chez TSMC, selon une information de Digitimes.

Avant la présentation de Lovelace, il devrait y avoir celle de Hopper, l'architecture graphique de Nvidia pour produits destinés aux serveurs et datacenters, avec un premier GPU H100 qui devrait profiter d'une structure MCM (Multi-Chip Module) à base de chiplets.

En revanche, les GPU Ada Lovelace pour cartes graphiques gaming devraient encore conserver une structure unie monolithique pour cette génération. Le GPU AD102 qui équiperait une future RTX 4090 a déjà commencé à faire parler de lui.

On lui prédit une cadence de 2,2 à 2,5 GHz et une puissance de traitement de 80 à 90 TFLOPS en précision FP32, soit au moins le double d'une RTX 3090, mais avec un TGP bien plus conséquent puisqu'il pourrait être d'au moins 450W, contre 350W pour la RTX 3090.

Pour la RTX 4090, il serait toujours question de 24 Go de mémoire GDDR6X avec un bus 384-bit, avec un lancement potentiel vers la fin de l'année 2022.