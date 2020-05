Nvidia : une intelligence artificielle recréé le jeu Pac-Man pour célébrer les 40 ans de la franchise

Nvidia ne rate pas l'occasion de faire la démonstration de la puissance de son matériel et de ses avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et justement, l'occasion du moment se présente sous la forme de l'anniversaire de la franchise Pac-Man qui célèbre ses 40 années.

Véritable pilier du jeu vidéo, Pac Man est sorti pour la première fois au japon le 22 mai 1980 et depuis, le petit bonhomme glouton s'est fait une place au sein de la pop culture.

La branche dédiée à l'intelligence artificielle chez Nvidia s'est ainsi penchée sur le sujet et mis à profit leur algorithme GameGan (Generative Adversarial Network) pour recréer le jeu Pac-Man en partant de rien.

Au coeur de l'algorithme on retrouve deux intelligences artificielles distinctes, la première étant en charge d'agréger des données selon un modèle, la seconde les valide ou les rejette ensuite pour assurer le fonctionnement parfait du jeu. GameGAN s'est inspiré de 50 000 parties de Pac-Man jouées par une autre intelligence artificielle pour recréer le jeu. Cela implique que le code de base du titre n'a jamais été fourni à l'algorithme qui a dû recréer tout par lui-même.

En résulte un titre très proche de l'original... Dans la première version, l'IA a été un peu trop parfaite dans la reproduction du titre par rapport aux données accessibles. Sur les 50 000 parties jouées par l'IA qui ont servi de base d'étude, l'IA en question n'a presque jamais perdu... De fait, GameGAN a considéré que les fantômes n'étaient pas en mesure de tuer le joueur, et le titre était ainsi d'une facilité déconcertante...

Il aura fallu donc opérer quelques changements mineurs pour aboutir à un nouveau jeu créé de toute pièce et pourtant très fidèle à l'original... De quoi donner de nouvelles perspectives aux développeurs qui pourraient s'aider de ce type d'IA en lui proposant des concepts et règles pour voir ce que cela pourrait donner et ainsi éventuellement s'orienter vers du gameplay inédit et des idées véritablement nouvelles.