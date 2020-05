Les cartes graphique Nvidia Ampere et AMD Big Navi lancées en septembre ?

Après des cartes graphiques exploitant l'architecture Navi gravée en 7 nm positionnées en entrée et milieu de gamme, on attend chez AMD des GPU " Big Navi " capables de rivaliser avec les plus grosses propositions GeForce RTX de Nvidia.

Ce dernier, de son côté, vient de lever le voile sur sa nouvelle architecture Ampere, elle aussi gravée en 7 nm, et si les premières annonces concernent des accélérateurs graphiques pour serveurs et datacenters, les regards se tournent vers une future série RTX 3000 grand public.

La crise sanitaire mondiale du coronavirus a quelque peu perturbé les calendriers mais les observateurs s'attendent malgré tout à des annonces avant la fin de l'année. Selon le site Digitimes, les premières présentations de ces cartes graphiques de nouvelle génération débuteraient dès le mois de septembre.

Le salon Computex 2020 de Taipei, initialement prévu début juin mais repoussé à fin septembre à cause de la pandémie, pourrait ainsi constituer un temps fort pour de multiples annonces.

La période pourrait aussi être propice aux présentations des parties graphiques des futures consoles de jeu next-gen tandis que Digitimes se fie aux déclarations de la CEO d'AMD, Lisa Su, qui avait promis du nouveau sur Big Navi avant la fin de l'année, alors que les premiers GPU Navi fêteront leur première année de commercialisation. Ce devrait être l'occasion de mettre en service la plate-forme GPU RDNA 2.

Du côté de Nvidia, de mystérieuses cartes graphiques aux milliers de coeurs CUDA ont déjà fait leur apparition en benchmark, laissant entrevoir l'arrivée prochaine de nouvelles cartes RTX.