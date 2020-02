Nvidia pourrait lancer ses RTX SUPER sur portable le 31 mars

Selon WCCFTech, Nvidia serait en passe d'en finir avec l'adaptation de sa gamme de puces graphiques RTX SUPER sur plateforme portable.

Le site rapporte ainsi que Nvidia aurait presque terminé le développement des versions basse consommation de ses puces graphiques sous architecture Turing, qui intégreraient ainsi les premiers PC portables à compter du 31 mars prochain. Le mois d'avril pourrait ainsi être l'occasion de voir une toute nouvelle génération de PC portables avec l'association des RTX SUPER et des processeurs Intel de 10e génération.

Nvidia aurait été contraint de faire un peu de ménage dans son catalogue. Ainsi les GTX 1050 3Go et 1650 5Go disparaitront au profit d'une GTX 1650 associée à seulement 4 Go de RAM, mais en GDDR6. La RTX 2060 cèdera sa place à la RTX 2060 SUPER et la RTX 2070 sera désormais overclockée d'usine tout en étant épaulée par la RTX 2070 SUPER. La RTX 2080 pour sa part tirera sa révérence au profit de la RTX 2080 SUPER.

Selon toute vraisemblance, Nvidia ne modifiera pas sa plaquette tarifaire et les utilisateurs pourraient ainsi profiter de plus de puissance sans avoir à débourser plus pour cette nouvelle génération de puces.