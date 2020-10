Nvidia pourrait préparer une nouvelle RTX pour répondre aux RX 6000 d'AMD

Selon des rumeurs, Nvidia pourrait actuellement préparer une nouvelle variante de sa carte graphique RTX série 3000 dans le but de venir concurrencer un peu plus durement les RX 6000 d'AMD.

AMD effectue un retour assez fulgurant sur le marché du CPU et du GPU depuis 3 ans, et vient même bousculer les deux géants qui s'étaient installés confortablement sur ces deux secteurs entre temps : Intel d'une parte et Nvidia de l'autre.

Et si le retour sur le segment des cartes graphiques n'est pas aussi marqué que sur le marché du processeur, les choses pourraient bien changer avec l'arrivée des RX 6000. Et finalement, c'est même Nvidia, le concurrent principal, qui confirme le sérieux de cette nouvelle gamme de GPU puis qu'il se murmure que la marque prépare déjà une offensive.

On sait que Nvidia a récemment lancé sur le marché ses nouvelles cartes haut de gamme, les RTX 3080 et 3090 avec un succès qui se heurte à la triste réalité d'un stock de cartes assez limité et des ruptures de stock .

L'annonce de l'arrivée des RX 6800, RX 6800 XT et RX 6900 XT chez AMD a fait son effet chez Nvidia qui préparerait ainsi une nouvelle référence que l'on attend comme une RTX 3070 Ti , alors même que la RTX 3070 8Go n'est pas encore disponible.

Nvidia équiperait ainsi une RTX 3070 de 10 Go de RAM GDDR6x en 320 bits qui permettrait de doper les performances de sa carte tout en maintenant un prix assez agressif. On retrouverait une puce GA102 avec 7424 SP, 232 Tensor Cores, 323 TMUs et 58 RT Cores.

La rumeur est particulièrement intéressante et elle montre combien le retour d'AMD sur le marché de la carte graphique haut de gamme peut profiter aux joueurs. Si AMD et Nvidia venaient à jouer des coudes prochainement, c'est tout le marché qui profiterait ainsi de cette course relancée entre les deux marques.