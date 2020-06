Nvidia prépare deux nouvelles versions de sa GTX 1650

Cette semaine, c'est surtout la très attendue RTX 3080 de Nvidia qui fait les gros titres suite à la fuite de quelques clichés du modèle. Mais Nvidia continue pour autant de développer la gamme actuelle de cartes.

C'est au sein du logiciel AIDA64 que l'on a ainsi pu repérer des références à deux nouvelles versions de la GeForce GTX1650. Nvidia avait déjà modifié la carte sortie à l'origine sous architecture Turing (TU117) associée à de la GDDR5 : finalement la marque l'avait également déclinée avec de la GDDR6.

L'une des deux nouvelles versions de la carte se basera sur le GPU TU116, celui que l'on trouve sur les cartes supérieures, notamment la GTX 1650 SUPER, GTX 1660 et GTX 1660 Ti.

Mais c'est surtout le second modèle qui devrait séduire en optant pour le GPU TU106, celui que l'on retrouve habituellement sur les RTX 2060, RTX 2060 SUPER et RTX 2070, l'avantage principal étant qu'il dispose de coeurs RT et permet ainsi de profiter de la technologie de Ray Tracing.

Reste que rien n'indique que Nvidia offrira la possibilité de profiter du Ray Tracing sur sa nouvelle carte. Le choix de Nvidia de décliner à nouveau sa GTX 1650 pourrait être avant tout motivé par la volonté de recycler des GPU incapables de satisfaire aux exigences des cartes plus haut de gamme.