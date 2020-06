Nvidia RTX 3080 / 3090 : des puces de chaque côté de la carte mère ?

La raison de la présence d'un ventilateur de chaque côté des futures cartes graphiques RTX 3000 viendrait du choix de placer le GPU d'un côté et un coprocesseur pour le ray tracing sur l'autre face du PCB.

La diffusion d'images censées montrer la future carte graphique RTX 3080 sous architecture Ampere gravée en 7 nm ont montré un système atypique avec un ventilateur de chaque côté de la carte mère.

Les spéculations vont bon train pour tenter d'expliquer ce choix et l'une des possibles causes évoquées seraient que Nvidia aurait fait le choix de placer le GPU GA102 des RTX 3080 / 3090 d'un côté du PCB et un coprocesseur pour le ray tracing de l'autre.

C'est l'explication tentée par CoreTeks et qui signalerait une séparation en GPU proprement dit et des composants gérant le ray tracing, toujours à l'honneur. Le site Wccftech note que Nvidia avait obtenu en 2018 un brevet concernant un " traversal coprocessor " séparé qui s'occuperait spécifiquement des traitements de ray tracing.

Ce choix faciliterait la conception de la carte graphique, plutôt que d'ajouter des coeurs RTX directement au die du GPU, et c'est une approche qui pourrait être reprise par d'autres acteurs (en l'occurence AMD sur de futures cartes graphiques Radeon intégrant des composants pour le ray tracing).

A défaut de confirmation officielle, cela reste une spéculation mais cela n'empêche pas d'imaginer à terme la création de cartes filles dédiées apportant les fonctions de ray tracing à des GPU exploitant de leur côté une architecture unifiée, simplifiant la création de gammes pour tous les segments.