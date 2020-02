Pour Nvidia, le coronavirus va coûter 100 millions de dollars au premier trimestre

Dans le sillage de l'épidémie du coronavirus, le groupe Nvidia refait ses comptes et réduit ses prévisions de résultats pour le premier trimestre 2020. S'il a connu une belle fin d'année avec une progression de 41% de son chiffre d'affaires (3,11 milliards de dollars) par rapport à l'année précédente, il se montre prudent pour le début d'année.

Lors d'un entretien à Venturebeat, il a indiqué que l'impact du coronavirus sur son activité serait de l'ordre de 100 millions de dollars, du fait du coup de frein brutal de l'économie chinoise.

Dans le même temps, son CEO Jensen Huang note que cela pourrait être pire, une bonne partie de ses sous-traitants et de sa production se trouvant en fait à Taiwan et étant encore relativement épargnés.

La situation fait malgré tout l'objet d'un suivi étroit et le confinement d'une partie de la population chinoise chez elle ne fait évidemment pas les affaires de la firme concernant l'achat de nouveaux équipements.

L'annulation du salon MWC 2020 de Barcelone à cause du coronavirus, une première en 34 éditions, ne permet pas non plus de faire la démonstration des nouveautés de la marque et de nouer des contrats commerciaux, ce qui contribue aussi à la prévision prudente sur le début d'année.

Le CEO s'est dit confiant dans l'adoption de ses cartes graphiques RTX et son ray tracing tandis que s'ouvre l'ère du jeu en cloud avec le lancement du service GeForce Now.

Nvidia mère aussi un partenariat en ce sens avec le chinois Tencent mais note qu'il s'agit d'un effort de longue haleine dans la mesure où il faut une connexion de qualité pour pouvoir pleinement en profiter.

Hors gaming, l'intelligence artificielle reste un domaine majeur et stratégique pour le groupe, et un puissant moteur de croissance grâce à ses accélérateurs pour datacenters.