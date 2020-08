Nvidia RTX 30 : les cartes graphiques Ampere annoncées le 9 septembre ?

Alors que les cartes graphiques actuelles de la série RTX 2000 semblent être en fin de cycle de production, tout semble indiquer que Nvidia ne va pas tarder à dévoiler la génération RTX 3000 suivante profitant de l'architecture Ampere annoncée en début d'année.

Une annonce dès le mois de septembre paraît de plus en plus probable et une date commence à émerger pour la grande annonce : le 9 septembre. Elle est évoquée par GamersNexus d'après des informations obtenues auprès des partenaires de Nvidia et colle assez bien avec la possibilité de la commercialisation de la RTX 3080 à partir du 17 septembre.

On pourrait en entendre officiellement parler au moins sous forme de teasers dès le début du mois de septembre. La logique voudrait ensuite que Nvidia répète le schéma de l'an dernier pour les RTX 2000 en dévoilant ses cartes graphiques l'une à après et en descendant en gamme.

Cela donnerait la commercialisation d'une RTX 3070 durant le mois d'octobre et d'une éventuelle RTX 3060 autour du mois de novembre, à moins que la firme ne procède comme l'an dernier et n'attende le salon CES 2021 en janvier pour lancer les derniers modèles de sa nouvelle gamme.

GamersNexus suggère que, contrairement aux rumeurs, Nvidia n'a pas complètement cessé la production des RTX 2000 et que les partenaires peuvent encore se fournir en GPU, même si la transition ne devrait plus être loin.