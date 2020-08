Nvidia mettrait fin à la RTX 2070 Super, les RTX 3000 Ampere imminentes ?

Alors qu'une annonce de la série de cartes graphiques gaming RTX 3000 profitant pour la première fois de l'architecture Ampere dévoilée au printemps semble être programmée pour le mois de septembre, les rumeurs se suivent pour évoquer la fin du cycle de commercialisation de plusieurs produits RTX 2000 sous Turing.

Cette fois, c'est la RTX 2070 Super qui est concernée par les rumeurs d'arrêt de commercialisation, donnant de la force aux rumeurs d'un lancement imminent des RTX 3000.

Les cartes graphiques resteront encore visibles quelque temps chez les revendeurs jusqu'à épuisement des stocks.

Nvidia va logiquement chercher à éviter que trop de cartes graphiques de la génération précédente ne soient disponibles au lancement de la nouvelle série pour éviter une adoption trop lente.

Selon le site My Drivers, les cartes RTX 2080 Ti / RTX 2080 Super et RTX 2070 Super ne seraient plus produites, ne laissant que les RTX 2060 et la GTX 1660 poursuivre leur cycle.

Les rumeurs les plus récentes indiquent que Nvidia procédera à une commercialisation en plusieurs temps pour la gamme RTX 3000 entre septembre et novembre.

Toutefois, les cartes graphiques Ampere devraient être rares et chères au lancement, et en attendant l'arrivée de variantes proposées par les partenaires de Nvidia.