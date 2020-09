Lenovo évoque déjà une RTX 3070 Ti pas annoncée dans son PC Legion T7

Après plusieurs mois d'attente allimentée par des rumeurs et fuites diverses, Nvidia a dévoilé sa série de cartes graphiques gaming RTX 30 avec architecture Ampere et composée et trois membres : RTX 3070, RTX 3080 et RTX 3090.

Le CEO de Nvidia Jensen Huang a bien précisé qu'il s'agit des premiers modèles d'une gamme plus étendue et, déjà, un autre GPU RTX 30 a été repéré dans la fiche technique d'un PC gaming.

Credit : Videocardz

Le site Videocardz a en effet repéré une mention GeForce RTX 3070 Ti dans la fiche technique du PC Lenovo Legion T7 qu serait donc le GPU d'un système également composé d'un processeur Intel Core de 10ème génération avec chipset Intel Z490.

Elle est indiquée avec 16 Go de mémoire GDDR6, alors que la RTX 3070 n'est annoncée qu'avec 8 Go de GDDR6, et constituerait donc une petite évolution. Videocardz reste toutefois prudent en notant plusieurs incohérences dans les fiches techniques (la RTX 3080 listée avec de la GDDR6 alors qu'elle embarque de la GDDR6X, par exemple), ce qui laisse planer le doute sur la réalité de ce quatrième membre des RTX 30. A suivre.