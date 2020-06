Nvidia RTX 3080 : l'imposant radiateur en détail

Les fuites concernant la RTX 3080 de Nvidia se précisent et en marge des photos de la carte complète, on découvre également le radiateur avec un peu plus de détails.

Alors que Nvidia vient d'ouvrir une enquête pour déterminer qui est à l'origine des fuites concernant la RTX 3080, un nouveau cliché apparait sur la toile : sans montrer la carte en elle même, la photo se concentre sur l'impressionnant radiateur.

Nous l'avions évoqué dans nos colonnes, la RTX 3080 proposera un système de refroidissement original avec un ventilateur de chaque côté de la carte et un dissipateur aux dimensions colossales.

Le radiateur comporte ainsi des centaines d'ailettes pour optimiser la surface de refroidissement et le nouveau cliché montre également la présence d'une plaque de contact depuis laquelle partent 4 caloducs de 10 mm. Sans plus de détails, on remarque que les caloducs passent par une zone intermédiaire de part et d'autre de la plaque, qui pourrait participer à optimiser l'effet chambre à vapeur.

L'autre point qui n'avait pas été soulevé jusqu'ici concerne l'aspect du bloc de refroidissement : entièrement noir, il pourrait s'agir d'une peinture céramique qui participerait également à améliorer le refroidissement en favorisant l'échange thermique.

Avec ce type de refroidissement optimisé, il se peut que les fabricants tiers n'éprouvent plus le besoin de proposer leurs propres solutions, permettant ainsi d'overclocker les cartes plus simplement, mais aussi d'envisager une sortie des modèles partenaires plus rapidement sur le marché.