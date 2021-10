Nvidia RTX 3090 Ti : le vrai nom de la version de janvier 2022, avec TDP 450W ?

Depuis quelques semaines, il est question du lancement d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3090 Super début janvier pour inaugurer une gamme intermédiaire avant les RTX 40.

Pourtant, le site Videocardz a obtenu les caractéristiques d'une future RTX 3090 mais qui serait en fait une version Ti. Et elle serait encore plus puissante qu'elle aurait un TGP de 450W (contre un déjà respectable 350W pour la RTX 3090), confirmant l'arrivée de GPU gaming de plus de 400W ces prochains mois.

La RTX 3090 Ti pourrait ainsi embarquer un nouveau connecteur d'alimentation répondant aux besoins de l'interface PCIe Gen 5 et dont il faudra attendre l'officialisation pour en savoir plus. Il pourrait s'agir d'un connecteur 16 broches.

Par ailleurs, Videocardz indique que la nouvelle carte graphique profitera de 24 Go de mémoire GDDR6X toujours avec bus 384-bit mais qui sera en 21 Gbps au lieu de 19,5 Gbps sur la RTX 3090.

Cela permettra d'obtenir une bande passante dépassant 1 To/s (contre 936 Go/s pour le GPU non Ti) avec une VRAM composée de modules mémoire 2 Go au lieu de 1 Go (ce qui devrait aussi être le cas de la future RTX 3070 Ti 16 Go).

Cette RTX 3090 Ti devrait être présentée en janvier prochain et l'on attend toujours un nombre de coeurs CUDA porté à 10752 au sein d'un GPU GA102. Le prix n'est toujours pas connu mais il sera au-delà des 1499 dollars de la RTX 3090 initiale.