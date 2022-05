Nvidia RTX 4090 Ada Lovelace : la carte graphique pourrait atteindre les 100 TFLOPS

Le changement d'architecture avec Ada Lovelace devrait conduire à plus que doubler la puissance de la carte graphique RTX 4090 par rapport à la génération actuelle.

Avec les nouvelles architectures graphiques, RDNA 3 chez AMD et Ada Lovelace pour Nvidia, le saut de performance des prochaines générations de cartes graphiques devrait être impressionnant, même au prix d'une hausse sensible de la consommation d'énergie.

Pour la RTX 4090 avec son GPU AD102, les observateurs prédisent maintenant qu'elle sera capable d'atteindre les 100 TFLOPS, contre 40 TFLOPS pour la RTX 3090 Ti et 37 TFLOPS pour la RTX 3090 en précision FP32.

C'est plus que les 80 TFLOPS anticipés initialement et cela représenterait plus qu'un doublement des performances pour la prochaine carte graphique haut de gamme de Nvidia.

La performance de traitement ne sera pas le seul point saillant dans la compétition entre Nvidia et AMD mais on semble s'acheminer vers une bataille des 100 TFLOPS dans les prochains mois, note le site Videocardz.

Les leakers suggèrent que les fréquences resteront globalement similaires, avec 2,7 GHz pour AD102 de Nvidia et autour de 3 GHz avec Navi 31 d'AMD. Pour le moment, on estime que AD102 nécessitera une puissance de 600W (contre 450W pour la RTX 3090 Ti) tandis que celle de Navi 31 devrait aussi significativement augmenter par rapport à Navi 21.