Nvidia RTX 4090 : la carte graphique serait déjà en production

Fort occupée à gérer l'excès de stock de GPU Ampere avant l'arrivée de la nouvelle architecture Lovelace, Nvidia pourrait faire les présentations le mois prochain à l'occasion de son événement GTC consacré à l'intelligence artificielle.

On en saura enfin plus sur la gamme RTX 40 qui promet dès à présent (selon les rumeurs) une forte montée en performances, au prix d'une consommation d'énergie relevée.

RTX 3090 Ti, précurseur des RTX 40

Le modèle de référence sera la carte graphique GeForce RTX 4090 armée d'un GPU AD102 avec 24 Go de mémoire GDDR6X. Selon des documents diffusés sur Baidu et mis en avant par le blogueur @harukaze5719, la production aurait déjà démarré depuis mi-août, ce qui va dans le sens d'un lancement en amont du reste de la gamme.

Ca commence à bouger en production

Sans dévoiler le nom du site de production, le document semble montrer un planning de production dans lequel plusieurs lignes concernent la RTX 4090. Le descriptif indique bien la présence de l'AD102 et de 24 Go de VRAM ainsi qu'une configuration de 4 connecteurs (3 Display Port et 1 HDMI).

Faute de détails, difficile de savoir s'il s'agit vraiment de l'entrée en production ou seulement d'une pré-production de quelques modèles, en attendant une commercialisation vers le mois d'octobre.