Nvidia apporte Ray tracing en temps réel et DLSS sur architecture ARM

Alors que Samsung et AMD travaillent sur une partie GPU mobile qui pourra apporter du ray tracing aux processeurs ARM pour smartphones, Nvidia prend les devants en dévoilant au GDC (Games Developers Conference) les premières démonstrations de ses technologies RTX fonctionnant sur cette même architecture ARM.

La firme montre ainsi qu'elle peut proposer sa technique DLSS (Deep Learning Super Sampling) et du ray tracing en temps réel sur des plates-formes ARM et Linux, s'ouvrant ainsi de nouvelles perspectives au-delà de l'architecture x86.

Les démonstrations concernent le jeu Wolfenstein : Youngblood et la démo Le Bistrot d'Open Research Archive Content, et tournent à l'aide d'une carte graphique GeForce RTX 3060 et un processeur ARM MediaTek Kompanio 1200 (conçu pour des chromebooks).

Cette ouverture à ARM et Linux va permettre d'étendre la présence des technologies RTX à de nouveaux écosystèmes et Nvidia semble notamment viser les systèmes d'infotainment du secteur automobile, en plus de se préparer à l'arrivée d'un plus large choix de PC utilisant l'architecture ARM.

Le SDK RTX pour ARM permettra de gérer différentes fonctionnalités, du DLSS à la gestion d'éclairages dynamiques et d'illumination ainsi que les optimisations pour accélérer le rendu d'images haute fidélité.

Les grands moteurs de jeux, tels que Unreal Engine et Unity, devraient vite pouvoir en assurer le support pour épauler les développeurs de jeux et applications ARM.