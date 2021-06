Samsung Exynos : une partie GPU AMD Radeon avec Raytracing et VRS

Au salon Computex 2021, Samsung et AMD en disent un peu plus sur l'intégration des technologies GPU Radeon dans les futurs processeurs mobiles Exynos.

Pour renforcer la partie graphique de ses processeurs mobiles Exynos, le groupe Samsung a fait appel à AMD et à ses technologies Radeon. Le partenariat entre les deux entreprises devrait donner lieu à un SoC Exynos remplaçant son habituel GPU ARM Mali par une solution plus puissante et dotés de fonctionnalités spécifiques.

Les détails sont encore minces sur le fruit de cette collaboration, hormis quelques rumeurs évoquant déjà une grosse progression des performances graphiques par rapport à l'actuel Exynos 2100 des smartphones Galaxy S21.

Samsung Exynos 2100, avec GPU ARM Mali

Le salon Computex 2021 a donné l'occasion à Lisa Su, CEO d'AMD, d'apporter quelques informations sur l'état d'avancement de ce projet. Elle a notamment que l'architecture graphique RDNA 2 de ses cartes graphiques Radeon RX 6000 et RX 6000M se retrouverait bien en version mobileet dans les smartphones de Samsung en apportant des fonctions comme le raytracing et le VRS (Variable Rate Shading).

De quoi donner à Samsung des armes pour se confronter à Qualcomm qui a déjà annoncé le support du VRS parmi les fonctionnalités du SoC premium Snapdragon 888 et plus récemment à bord du Snapdragon 778G.

AMD et Samsung n'évoquent pas encore de fenêtre de lancement mais les technologies Radeon devraient se retrouver dans un SoC Exynos 2200 dès l'an prochain.