Nvidia RTX Voice : l'atténuation de bruit ambiant fonctionne aussi avec les cartes GTX

Dévoilée l'an dernier dans un effort plus général pour faciliter le streaming et montrer les capacités des nouvelles cartes graphiques RTX, la fonction RTX Voice permet d'atténuer le bruit ambiant pour donner plus de relief à la voix de l'utilisateur.

Initialement conçue pour les gamers (et présente dans la suite RTX Broadcast), elle peut aussi être intéressante dans le contexte du télétravail pour éliminer les bruits de fond parasites tout comme il est possible de masquer l'arrière-plan d'une vidéo par un fond factice ou par floutage.

Noise Removal a.k.a RTX voice

A son annonce, il était expliqué que RTX Voice exploitait les capacités d'intelligence artificielle des nouvelles cartes graphiques, avec leurs Tensor Cores embarqués, pour parvenir à isoler la voix des autres bruits.

Cette fonction d'atténuation du bruit environnnant est désormais aussi officiellement disponible pour les utilisateurs de cartes graphiques GTX, jusqu'à la GTX 600. On notera que cette capacité à fonctionner sur des cartes non RTX avait déjà été démontrée peu après l'annonce de RTX Voice via un simple hack.

La dernière mise à jour de l'application confirme explicitement que RTX Voice peut fonctionner sur "n'importe quel GPU Nvidia GeForce, Quadro ou Titan" en plus des cartes graphiques RTX. Il suffira pour cela de télécharger gratuitement l'application et de suivre les étapes de configuration.