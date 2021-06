Nvidia Shield TV : Google TV et ses publicités passent mal auprès des utilisateurs

Depuis quelques jours, Nvidia a procédé à une évolution de taille au sein de la Shield TV en basculant d'Android TV vers Google TV. Une mise à jour de l'OS qui implique de grands changements au niveau de l'interface utilisateur.

Et parmi ces changements, on voit désormais apparaitre de la publicité au sein même de l'interface. Une situation intolérable pour la majorité des utilisateurs qui ont déboursé entre 150 et 200 euros pour la machine.

Outre les forums qui pullulent de critiques à l'encontre de ces pubs, l'application Android TV Home subit un véritable review bombing depuis quelques jours : la note de l'application a ainsi subit une chute vertigineuse pour atteindre 1,1 étoile. Les utilisateurs de Shield TV ne sont pas les seuls à critiquer l'application pour ces raisons puisque l'on retrouve également beaucoup d'utilisateurs de téléviseurs ayant récemment opéré la bascule.

Tous s'accordent à qualifier la mise à jour de "nuisible", qui transforme ainsi l'écran du foyer en panneau publicitaire.

En attendant, certains utilisateurs ont annoncé supprimer la mise à jour, et envisagent désormais d'opter pour un launcher tiers.