La Nvidia Shield TV Pro, l'iPad Air 2020 et le casque Bluetooth Sony Wh-1000XM4 en promotion

Le bon plan du jour concerne la passerelle multimédia Nvidia Shield TV Pro qui vous permet de transformer rapidement votre télévision classique en Smart TV, idéale pour les amateurs de streaming ! La Nvidia Shield TV pro vous permet d'avoir accès a du contenu de qualité autant sur le plan visuel avec Dolby Vision, mais aussi sur le plan audio avec Dolby Audio !

De plus, en choisissant cette solution pour le streaming, vous bénéficierez également d'une puissance unique pour pouvoir jouer à vos jeux avec la puce Tegra X1+. Vous profiterez également d'une télécommande équipée de commandes vocales, de boutons rétroéclairés et de bien d'autres fonctionnalités. Enfin, la Shield TV Pro est compatible avec Google Assitant et Amazon Alexa !

En ce moment, Amazon propose la Nvidia Shield TV Pro à 199 € au lieu de 219 €.



Vous trouverez également l'iPad Air 2020 qui possède un écran IPS de 10,9 pouces qui permet une résolution de 2360 pixels x 1640 pixels. Il exploite un SoC A14 Bionic accompagné de 64 Go d'espace de stockage interne.

Pour la photographie, le capteur photo frontal est de 7 mégapixels, tout comme le capteur photo arrière. Enfin, la batterie est un Li-Po permettant jusqu'à 10 heures d'autonomie et permet la charge rapide, mais pas le chargement sans fil.

Vous pourrez profiter de l'iPad Air 2020 à 609 € au lieu de 669 € chez Amazon !



Enfin, le casque WH-1000XM4 de Sony qui propose une réduction dynamique du bruit environnant, avec deux microphones placés sur chaque écouteur pour enregistrer le bruit ambiant et le traiter via une puce de réduction de bruit HD QN1. Mais ce n'est pas tout, l'intelligence artificielle est également au service de la qualité sonore avec la reconnaissance des instruments et des genres musicaux, ce qui permet de restituer une partie du spectre perdu par la compression.

Le casque WH-1000XM4 offre une très belle autonomie de 30 heures (ou 38 heures sans réduction de bruit), avec une charge rapide assurant 5 heures de fonctionnement en 10 minutes de charge. Ce casque Sony est compatible à la technologie Bluetooth, mais aussi au NFC, qui lui permet de se connecter à deux appareils et de passer rapidement de l'un à l'autre. Enfin, on retrouvera enfin les Google Assistant, mais aussi Amazon Alexa pour la reconnaissance de commandes vocales.

Le casque Bluetooth Sony WH-1000XM4 est actuellement proposé à 291 € au lieu de 399 € chez Rakuten !



