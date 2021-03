Xiaomi Redmi Note 10 et Note 10 Pro en lancement mondial depuis la France à prix réduit à partir de 163 €

Jeudi dernier Xiaomi présentait ses nouveaux smartphones Redmi Note 10 et Redmi Note 10 Pro qui devraient constituer le fer de lance du constructeur au niveau rapport qualité vs prix.

Dès vendredi, Xiaomi les proposait à la vente depuis un de ses revendeurs officiels en Espagne, avec une livraison gratuite vers la France en quelques jours à partir du 8 mars, et avec en prime pour les 300 premiers acheteurs un bracelet connecté Mi Band 5 gratuit.



Aujourd'hui, Xiaomi lance également les ventes depuis la France, notamment via sa boutique officielle située sur AliExpress. A cette occasion, vous pourrez utiliser le code promotionnel FRMARCH16 permettant d'obtenir 16 € de réduction pour tout achat de 160 € ou plus. Vous pourrez alors obtenir ces nouveaux smartphones à un tarif réduit, tous étant expédiés depuis la France avec une livraison pour le 12 mars.

Rappelons que le Redmi Note 10 dispose d'un affichage 6,43 pouces 60 Hz avec une dalle Super AMOLED (rare à ce niveau de prix) et un processeur Snapdragon 678 associé à 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. Il possède une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 33W. Au niveau photographie, on trouve un module principal de 48 megapixels, un ultra grand angle 8 megapixels, un module macro 2 megapixels et un capteur de mesure des données de profondeur de 2 megapixels. A l'avant, le capteur à selfies de 13 megapixels est logé dans un poinçon centré.

Le Redmi Note 10 Pro propose de son côté un affichage AMOLED 6,67 pouces FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz et un SoC Snapdragon 732G accompagné de 6 à 8 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. Il possède une batterie de 5020 mAh avec charge 33W et un capteur photo principal passant à 108 megapixels, avec un capteur photo frontal de 16 megapixels. Xiaomi met l'accent sur les qualités du grand capteur et du pixel binning 9 en 1, ainsi qu'une grosse partie algorithmique permettant d'offrir de multiples modes photographiques, tandis que le capteur macro passe à 5 megapixels.

Rappelons que pour son lancement mondial ce lundi 8 mars, Xiaomi ouvre les ventes sur sa boutique officielle située sur AliExpress avec le code promotionnel FRMARCH16 permettant d'obtenir 16 € de réduction pour tout achat de 160 € ou plus. L'expédition se fera depuis la France avec une livraison pour le 12 mars.