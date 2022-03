Nvidia a bien travaillé sur une nouvelle puce pour la Switch 2 / Pro

La cyberattaque menée contre Nvidia a permis aux pirates de mettre la main sur certains documents confidentiels dont une partie a été publiée sur la toile. Dans un de ces documents, il est fait mention d'une nouvelle console de jeux vidéo développée par Nintendo.

Voilà donc qui confirme les rumeurs qui couraient ces dernières années concernant la préparation d'une nouvelle console Switch plus puissante. On savait déjà que Nvidia avait fait appel à Nintendo pour faire évoluer sa machine qui repose encore sur une puce Tegra X1 assez ancienne que le fondeur ne produit plus que pour la console...

Finalement dans les documents récupérés, on peut repérer un code source du DLSS avec des mentions à "NVN 2". NVN désigne les API de la Nintendo Switch , le 2 évoque quant à lui la prochaine machine de Nintendo, soit une Nintendo Switch 2.

Plus loin, on apprend que le NVN 2 repose sur l'architecture Ampere, soit une nouvelle puce qui embarque le Ray Tracing et le DLSS 2.2. D'autres mentions aux puces T234 Orin et T239 Orin, confirment que le travail remonte au moins à 2019, date des premières rumeurs concernant une Switch "Pro".

Nintendo et Nvidia ont donc bien collaboré autour d'une nouvelle puce dédiée à une nouvelle Switch. Et rien n'indique que la situation a changé... Plusieurs scénarios se dessinent :