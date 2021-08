Trois trottinettes surpuissantes en promo : les OBARTER X1, X2 et X3 pour 45, 65 et 85 km/h

Un bon plan sur les trois trottinettes tout terrain de la marque OBARTER. La X1, X3 et X5 vous propulsent à très grande vitesse.

Commençons par la OBARTER X1 dont la structure de 30,7 kg est composée de métal et d’aluminium permettant de supporter une personne de 120 kg. Ses pneus de 10" sont équipés de freins à disque.

Elle est propulsée par un moteur de 500 W permettant de monter à une vitesse maximale de 55 km/h. La OBARTER X1 est accompagnée d’une batterie de 21 Ah qui permet d’utiliser la trottinette sur un trajet de 50 km maximum.

Pour finir, elle est accompagnée d’un écran LCD afin de contrôler la vitesse et d’un phare avant et arrière.

Actuellement sur le site Wiibuying, la trottinette OBARTER X1 est au prix de 698 € au lieu de 723 € avec le code WIIOBTX1 et la livraison gratuite depuis la Pologne.





Passons à sa grande sœur, la OBARTER X3 qui est très similaire à la précédente. Elle pèse 45 kg avec des roues de 11". Ses dernières sont équipées chacune d’un moteur de 1200 w et le tout est capable de propulser la trottinette à 65 km/h.

La batterie est aussi plus puissante (21 Ah) pour une autonomie similaire. Et pour finir, elle est équipée d’un double phares avant et arrière.

La trottinette OBARTER X3 est au prix de 1038 € au lieu de 1071 € avec le code WIIOBTX3 et la livraison gratuite depuis la Pologne.



Terminons avec le modèle le plus puissant, la trottinette OBARTER X5 qui est capable de monter à 85 km/h.

Elle possède des roues de 13" et pèse 62,5 kg. Sa structure est capable de supporter le même poids. Elle est équipée de deux puissants moteurs de 2800 W et d’une batterie de 30 Ah permettant une autonomie de 75 km. Toutes les trois sont équipées d’un trépied.

Sur Wiibuying, la trottinette OBARTER X3 est au prix de 1620 € au lieu de 1645 € avec le code WIIOBTX5 et la livraison gratuite depuis la Pologne.

N'hésitez pas à consulter nos autres bons plans comme le bracelet connecté Honor Band 5 à 7 € avec la sélection du jour ou les deux nouveaux forfaits mobiles de 5 et 80 Go de Cdiscount Mobile.