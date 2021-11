Black Friday : Oclean propose des méga bons plans sur ses brosses à dents connectées

Commençons par la brosse à dents électrique Oclean Z1 qui dispose d'un moteur sans balais magnétique produisant une vibration sonique avec 40 000 passages par minute. Elle possède une batterie de 800 mAh pour vous accompagner pendant un mois et elle se recharge en seulement 2 heures. Un indicateur à LED informe par ailleurs sur l'intensité du brossage et sur le niveau de charge.

La Oclean Z1 profite d'une connectivité Bluetooth 5.0 et elle est associée à une application mobile disponible sur Android et iOS. Il est possible de personnaliser son fonctionnement et de contrôler le nettoyage avec la possibilité de choisir parmi 32 niveaux d'intensité. Pour finir, la brosse à dents dispose de trois modes différents (nettoyage, blanchiment et massage).

Sur le site officiel de la marque, la brosse à dents Oclean Z1 est au prix de 36 € au lieu de 70 € avec en cadeau deux têtes de remplacements et du fil dentaire.



Passons ensuite au modèle Oclean One qui profite d'un moteur à lévitation magnétique avec une vibration sonique jusqu'à 42 000 passages par minute. On remarque un guidage de l'eau à travers la brosse permettant d'optimiser le nettoyage de l'email et le retrait de la plaque dentaire.

Elle propose aussi différents modes de brossage. Il est possible de personnaliser son fonctionnement grâce à une application mobile (liaison sans fil Bluetooth 4.2) comme le massage des gencives. Pour finir, la Oclean One se charge complètement en 3h30 seulement pour en profiter pendant 60 jours.

La brosse à dents Oclean One est au prix réduit de 50 € au lieu de 80 € avec en cadeau deux têtes de remplacements et du fil dentaire sur le site Oclean.



D'autres produits de la marque profitent d'une réduction pour le Black Friday, toujours sur le site officiel :



