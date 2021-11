OnePlus 9 : ÉNORME réduction de prix pour le smartphone qui passe à 399 € et notre sélection de mobiles

Le bon plan du jour chez AliExpress concerne le OnePlus 9 8+128 Go qui bénéficie d'une belle promotion.

Le terminal dispose d'un écran Fluid AMOLED de 6,55" avec une définition FULL HD+ et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il est animé par un SoC Snapdragon 888 couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Au niveau de l'autonomie, le OnePlus 9 dispose d’une capacité de 4500 mAh avec une charge rapide de 65 W.

Au niveau de la photo, le mobile est agrémenté de trois capteurs à l’arrière de 48 MP en objectif principal, 50 MP et 2 MP pour les deux autres capteurs. Pour faire des selfies, le capteur est de 16 mégapixels. De plus, le téléphone profite du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2. Sur AliExpress, le smartphone OnePlus 9 8+128 Go est au prix réduit de 399 € au lieu de 719 € avec le code SDFRN184 et la livraison gratuite depuis la France.





D'autres smartphones sont aussi en promotion sur le AliExpress :

