Oclean : la brosse à dents Flow et l'hydropropulseur dentaire W10, meilleur kit de soins dentaires

La marque Oclean propose sur son site officiel de nombreuses promotions sur des brosses à dents électriques, hydropropulseurs dentaires et autres accessoires. Si vous êtes à la recherche de produits de qualité pour vos dents, n'hésitez plus !

Oclean est une marque reconnue dans le domaine des produits dentaires et la promotion sur son site officiel est donc une très bonne occasion de s'équiper à prix réduit. Pour rappel, Oclean est régulièrement créditée de prix internationaux, elle possède plus de 30 certifications et est présente dans plus de 170 pays et régions au niveau mondial.

Commençons par la classique brosse à dents électrique Oclean Flow qui propose un design classique avec un bouton et 5 LEDS. Cette dernière intègre un moteur permettant un mouvement de 38 000 tr/min pour un nettoyage efficace et en profondeur avec une force de brossage supérieure à 180 gf.cm. La brosse à dents possède cinq modes de brossage, avec plus ou moins d'intensité, une minuterie intelligente de 2 minutes avec un rappel de 30s.

Signalons sa grosse autonomie de 180 jours, idéale pour les voyages longue distance et les voyages d'affaires de longue durée, pour un temps de charge de seulement 5 heures.

Vous trouverez la brosse à dents électrique Oclean Flow à 29,90 € sur le site d'Oclean avec la livraison gratuite. La garantie est de 2 ans et vous avez la possibilité de renvoyer le produit le premier mois.



Passons ensuite à l'hydropropulseur dentaire Oclean W10 qui possède un design très épuré avec la présence de deux boutons, de cinq LED, d'un port de charge et de quatre buses différentes : une buse parodontale, une standard, une orthodontique et une pour la langue. A noter la présence d'un capuchon en silicone permettant de boucher l'entrée du réservoir d'eau de 200 ml.

Plus concrètement, il faut remplir d'eau le Oclean W10 puis choisir parmi les 5 modes de nettoyage proposés, avec différentes puissances de jet, et enfin se nettoyer les dents. Pendant le processus, vous serez averti régulièrement du vidage du réservoir. Pour rappel, un hydropropulseur dentaire est idéal pour déloger de la nourriture bloquée, permettant d'éviter le classique fil dentaire ou le cure-dent. Cet appareil permet également de supprimer les plaques dentaires avec plusieurs puissances différentes disponibles, dont une pour les gencives sensibles.

Toujours sur le site officiel de la marque, l'hydropropulseur dentaire Oclean W10 est proposé au prix de 69,90 € avec la livraison gratuite.



Oclean propose également d'autres produits sur son site officiel, dont certains avec un code de promotion dédié :

Brosse à dents

Hydropulseur

W1 Flosser à 70 € avec le code OCW1





Divers

Pack de 4 têtes de brosse à 20 € (ou les 8 à 30 €)



