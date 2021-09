Oclean : deux nouveaux produits et une grosse promo sur leur site, avec jusqu'à 48% de réduction

La marque Oclean, spécialisée dans la technologie de soin dentaire lance deux nouveaux produits : Oclean W10, un hydropropulseur dentaire et Oclean Flow, une nouvelle brosse à dents électrique.

Pour les accueillir, elle propose de très belles réductions sur son site, mais pas seulement ! En fonction de votre achat, vous pouvez bénéficier :

Pour les 100 premiers qui achètent l'Oclean W10, elle vous offre un sac de transport offert.

Pour les 100 premiers qui achètent l'Oclean W10 et une brosse à dents, vous bénéficiez du stérilisateur Oclean S1 gratuitement.

Pour tout achat d'un Oclean W10 et d'une brosse à dents, vous profitez de deux brosses de rechange.

4 € de réduction pour 83 € d'achat avec le code HAPPY5.

Il est bon de savoir que le site Oclean vous propose le retour sous trente jours, deux ans de garantie, les frais de port gratuits et un délai de traitement rapide.

Vous pouvez profiter de toutes ces offres sur le site internet officiel de la marque.

Parlons de l'hydropropulseur dentaire Oclean W10 qui affiche un design esthétique et très épuré où l'on peut observer deux boutons, cinq LED, un port de charge et 4 buses différentes : une buse standard, une buse parodontale, une orthodontique et une pour la langue. On peut constater aussi un capuchon en silicone qui bouche l'entrée du réservoir d'eau de 200 ml.

Donc pour utiliser l'Oclean W10, il suffit de sélectionner la buse de son choix, de le remplir d'eau, de choisir parmi les 5 modes de nettoyage (permettant de choisir la puissance du jet), de mettre la buse sur les dents et de lancer le nettoyage. Pendant le processus, vous êtes prévenus régulièrement que le réservoir se vide.

L'hydropropulseur dentaire est idéal pour la nourriture bloquée, vous faisant oublier le fil dentaire ou le cure-dent. Il est aussi capable de retirer les plaques dentaires avec plusieurs puissances différentes disponibles, dont une pour les gencives sensibles. Le tout permet de prévenir l'apparition de carie.

Sur le site Oclean, l'hydropropulseur dentaire Oclean W10 est proposé au prix de 52 € au lieu de 69 € avec la livraison gratuite.



L'autre nouveau produit de la marque est la brosse à dents Oclean Flow qui affiche un design simple où l'on observe un bouton et 5 LEDS. Son moteur permet un mouvement de 38 000 tr/min pour un nettoyage efficace. La brosse propose 5 modes de brossage avec des modes plus ou moins intenses. Elle possède une bonne force de brossage (> 180 gf.cm).

Mais l'énorme avantage de cette brosse à dents est son autonomie de 180 jours et donc à recharger qu'une fois tous les 6 mois, idéal pour les personnes qui aiment voyager, ou pour les voyages d'affaires.

La brosse à dents Oclean Flow est au prix de 26 € au lieu de 54 € sur le site d'Oclean avec la livraison gratuite.



D'autres réductions sont disponibles sur le site :



N'hésitez pas à consulter nos autres bons plans comme Sosh qui propose deux nouveaux forfaits mobiles en série limitée à petit prix ou encore la souris gamer Logitech G502 Hero à -44 % avec les TOP promotions du jour !