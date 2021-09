La souris gamer Logitech G502 Hero à -44 % et les TOP promotions du jour !

La souris gamer Logitech G502 Hero bénéficie d'une très belle réduction chez Boulanger. Et vous trouverez notre sélection des meilleurs bons plans de la journée.

Aujourd'hui la Logitech G502 Hero profite d'une baisse de 44 % sur le site de Boulanger

C'est une souris filaire à capteur optique pour gamer. Elle profite d'un profil ambidextre. Elle est totalement noire avec quelques espaces transparents. Pour un poids de 121 g, il est possible d’ajouter 5 petites masses de 3,6 g chacunes.

Elle est équipée de 11 boutons programmables grâce au logiciel du constructeur et d’une roulette avec défilement rapide. On peut aussi la personnaliser avec un système d’éclairage RVB via son application.

Grâce au capteur Hero 16K, la souris offre une sensibilité allant jusqu’à 16 000 DPI. La durée de vie de la souris est estimée à 10 ans soit environ 50 millions de clics.

Sur le site de Boulanger, la souris Logitech G502 Hero est à 50 € au lieu de 90 € avec la livraison gratuite.

Vous trouverez également ci-dessous notre sélection des promotions du jour les plus intéressantes :

Tablette

Pack Lenovo M10HD 10,1" 32 Go à 130 € au lieu de 150 € (Darty)

iPad Air 64 Go à 669 € au lieu de 788 € (Amazon)

Apple iPad Pro 128 Go à 740 € au lieu de 959 € (Amazon)

Surface Pro 7 128 Go à 856 € au lieu de 1070 € (Fnac)

Aspirateur

Bosh Teppich à 61 € au lieu 84 € (Amazon)

iRobot Roomba 981 à 399 € au lieu de 569 € (Amazon)

Écran PC

LG 24MP60G 24" à 130 € au lieu de 180 € (Amazon)

Lenovo L27Q 27" à 200 € au lieu de 280 € (Fnac)

Dell S2522 à 250 € au lieu de 290 € (Amazon)

Dell S2722DGM 27" à 300 € au lieu de 330 € (Fnac)

PC

MEDION Erazer S76 à 640 € au lieu de 710 € chez Rueducommerce (i5, 8 Go RAM, 512 Go SSD, GTX 1660)

Acer Nitro N50-610 à 800 € au lieu de 1000 € chez Darty (i5, 16 Go RAM, 512 Go SSD, GTX 1660)

Routeur

Xiaomi Mi 4C à 10 € au lieu de 15 € (Amazon)

TP-Link AX50 à 80 € au lieu de 99 € (Amazon)

Asus RT-AX82U à 140 € au lieu de 230 € (Amazon)

Linksys WRT3200ACM à 158 € au lieu de 230 € (Amazon)

Divers

Caméra de surveillance Ezviz C6N à 30 € au lieu de 40 € (Fnac)

Imprimante portable Xiaomi à 55 € au lieu de 66 € (Amazon)

Clavier Apple Magic à 110 € au lieu de 150 € (Fnac)



N'hésitez pas à consulter nos autres bons plans comme notre trio d'imprimantes avec 3D avec la Creality Ender 3 Max, la Ender 5 Pro et la Ender 6 ou encore la vente FLASH sur l'aspirateur Dreame T30 avec d'autres produits de la marque.