Cinq des meilleurs bons plans du jour avec les Samsung Galaxy Buds Pro, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro...

Commençons notre top 5 avec les écouteurs Samsung Galaxy Buds Pro qui profite de 43 % de réduction sur Amazon.

Ils sont équipés d'un woofer de 11 mm et d'un tweeter de 6,5 mm permettant de restituer au mieux basses et aigus tout en fournissant un son équilibré. De plus, il possède la certification IPX7 qui permet l'immersion. Les écouteurs profitent de la technologie de réduction active de bruit atténuant jusqu'à 99% du bruit ambiant.

Les Samsung Galaxy Buds Pro vous font bénéficier de 8 heures d'écoute sans la réduction active du bruit et de 5 heures avec auquel on ajoute 20 heures (16 h avec réduction de bruit) d'autonomie supplémentaires.

Sur Amazon, les écouteurs Samsung Galaxy Buds Pro sont au prix de 129 € au lieu de 229 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant au smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro qui bénéficie d'un petit prix.

Il est doté d'un écran AMOLED de 6,67" avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de jusqu'à 360 Hz. L'écran est protégé par du verre Corning Gorilla Glass 5. Le mobile intègre le SoC MediaTek Helio G96 avec 6 de RAM et avec 128 Go d'espace de stockage.

Pour la photographie, le smartphone profite de quatre objectifs, dont un de 108 mégapixels, un de 8 MP et deux de 2 MP et sur l'avant du mobile, nous notons la présence d'une caméra de 16 MP. Et enfin, le Redmi Note 11 Pro est équipé d'une batterie de 5000 mAh avec charge rapide filaire de 67 W, qui recharge totalement le mobile en 30 minutes.

Sur Rakuten, le smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro est au prix de 257 € au lieu de 330 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec le casque Logitech G Pro X LIGHTSPEED qui voit son prix chuter de 30 % sur Amazon.

Il intègre pour chaque oreillette, un transducteur PRO-G 50 mm surmontés d’un rembourrage confortable à mémoire de forme recouverte de similicuir. De plus, il profite de la technologie DTS Headphone:X 2.0 offrant un son surround 7.1 pour un son de qualité. Il est équipé du microphone Blue VO!CE de 6 mm capable de se détacher. Vous pourrez profiter de 20 heures d'écoute avant de devoir le recharger.

Sur Amazon, le casque gaming Logitech G Pro X LIGHTSPEED est au prix réduit de 160 € au lieu de 229 € avec la livraison gratuite.



Passons ensuite à la TV TCL 65C735 qui bénéficie d'une belle réduction sur Boulanger.

Elle est équipée d'une dalle QLED de 65" avec une définition de 3840 x 2160 pixels, un taux de rafraichissement de 144 Hz et un rétroéclairage LED. La TV intègre la technologie Dolby Vision qui permet d'obtenir des images très lumineuses. Elle est compatible HDR. La télévision possède aussi deux haut-parleurs de 10 W. Pour finir, nous notons la présence de 4 ports HDMI, d'une prise casque, d'un port USB 2.0, d'un port USB 3.0 et d'une prise Ethernet.

Sur Boulanger, la TV TCL 65C735 est au prix de 699 € au lieu de 899 € avec la livraison gratuite et l'ODR de 150 €.



Finissons avec le PC portable HP Pavilion 15-dk2000sf qui profite d'une belle réduction sur le site d'Amazon.

Ce dernier est pourvu d'un écran IPS de 15,6" avec une définition de 1920 x 1080 pixels, un filtre antireflet et une luminosité de 250 nits. Il est propulsé par le processeur Inte Core i5-11300H avec 4,4 GHz de fréquence maximale. De plus, il intègre 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage en SSD. Pour profiter des derniers jeux, il intègre la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050. Il est aussi équipé de trois ports USB, d'un DisplayPort, d'un port HDMI et d'une prise casque / microphone. Le PC est compatible Bluetooth 5.2 et WiFi 6.

Sur Amazon, le PC portable HP Pavilion 15-dk2000sf est au prix de 799 € au lieu de 1049 € avec la livraison gratuite.



