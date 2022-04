Oclean : quand les soins dentaires sont à prix réduit avec les brosses à dents X Pro Elite et Oclean Flow

Du 11 avril au 11 juin, Oclean lance une série de code de réduction sur l'ensemble de ses produits. Pour rappel, la marque a gagné plus de 10 prix internationaux, possède plus de 30 certifications et elle est présente dans plus de 170 pays et régions.

Prenons deux exemples de produits qui profitent d'une belle réduction comme la Oclean X Pro Elite qui est une brosse à dents électrique de type sonique.

Elle est dotée d’une tête ovale changeable et elle peut se charger grâce à sa base connectable en USB. Son moteur peut atteindre une vitesse maximale de 42 000 tours par minute. De plus, la brosse à dents reste silencieuse grâce à la technologie de réduction du bruit par ultrasons WhisperClean 2.0.

Elle est compatible avec le Bluetooth afin de pouvoir s'associer à l’application Oclean qui vous permet de suivre votre façon de vous brosser les dents ou de simplement la contrôler. La brosse intègre aussi un écran tactile couleur et un bouton d’action qui permet de la contrôler en mode manuel. Il est possible de régler la force de brossage parmi 20 types de programmes de brossage disponibles. Pour finir, sa batterie offre une autonomie d’environ 35 jours avec un temps de recharge de 3,5 heures grâce à la charge sans fil.

Sur le site officiel de la marque, la brosse à dents électrique Oclean X Pro Elite est au prix de 85 € au lieu de 95 € avec le code de réduction OCELITE. Et la Oclean X Pro Elite + 4 têtes de brosse à dents est au prix de 95 € au lieu de 104 €

Passons au deuxième produit de la marque avec la brosse à dents Oclean Flow qui propose un design simple avec la présence d'un bouton et de 5 LEDS. Elle est dotée d'un moteur qui permet un mouvement de 38 000 tr/min pour un nettoyage efficace et en profondeur avec une force de brossage supérieur à 180 gf.cm. La Oclean Flow met à disposition 5 modes de brossage avec plus ou moins intensité.

Le gros avantage de cette brosse à dents est son autonomie de 180 jours et donc à recharger qu'une fois tous les 6 mois, parfait pour les personnes qui aiment voyager, ou pour les voyages d'affaires.

La brosse à dents Oclean Flow est au prix réduit de 28 € au lieu de 33 € sur le site d'Oclean.



Voici la liste des autres produits de la marque qui profite d'une belle réduction sur le site Oclean :

Brosse à dents

Hydropulseur

Divers

Pack de 10 brosses changeables à 28 € avec le code REFILLS



