Oculus Quest 2 : mise à jour pour le support natif du 90 Hz

Lors de son événement Facebook Connect en septembre dernier, Facebook a dévoilé la nouvelle génération de son casque de réalité virtuelle tout-en-un Oculus Quest. Équipé d'un SoC Snapdragon XR2 de Qualcomm et de 6 Go de mémoire, il dispose de manettes à l'ergonomie améliorée et profitant d'une plus longue durée de vie pour les piles.



L'Oculus Quest 2 propose deux écrans avec une définition de 1832 x 1920 pixels pour chaque œil, soit 50% de pixels en plus par rapport à la première itération de ce casque autonome. Lors de la présentation de l'Oculus Quest 2, Facebook avait également mis en avant un affichage capable de prendre en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz, au lieu de 72 Hz comme précédemment.

Ce support natif du 90 Hz fait l'objet d'un déploiement dans le cadre d'une mise à jour v23. Auparavant, c'était un mode optionnel avec les fonctionnalités expérimentales. " Désormais, tous les logiciels système, y compris Home, Guardian et Passthrough fonctionneront par défaut à 90 Hz, et nous permettons aux développeurs de commencer à livrer des titres Quest avec le support 90 Hz natif. "

Une grosse mise à jour

Par ailleurs, c'est aussi la prise en charge du 90 Hz avec Oculus Link. Si l'Oculus Quest 2 est connecté au PC pour exploiter la fonction Oculus Link, il sera possible de basculer entre 72 Hz, 80 Hz et 90 Hz par l'intermédiaire de l'application Oculus sur l'ordinateur.

Dans le courant de cette semaine, le déploiement de l'application Oculus Move va en outre débuter. Pour l'Oculus Quest 2 mais également l'Oculus Quest, il s'agit de la possibilité d'un suivi des calories dépensées et du temps d'activité physique dans un jeu ou une application de réalité augmentée.



D'ici la fin de ce mois de novembre, d'autres annonces portent sur la capture d'écran du casque via l'application Android ou iOS, la fonction App Gifting pour offrir à des amis des jeux de l'Oculus Store.



Le casque de réalité virtuelle autonome Oculus Quest 2 est disponible à partir de 349,99 € en version 64 Go et 449,99 € en version 256 Go. On peut le trouver sur Amazon, Boulanger, Cdiscount, Fnac.