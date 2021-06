Fronde avec la pub en réalité virtuelle sur Oculus

Facebook a débuté la semaine dernière le test des publicités pour la plateforme de réalité virtuelle Oculus avec une intégration dans une poignée d'applications.

" Une fois que nous aurons vu comment se déroule ce test et intégré les commentaires des développeurs et de la communauté, nous fournirons plus de détails sur le moment où les publicités seront plus largement disponibles sur la plateforme Oculus et dans l'application mobile Oculus ", avait indiqué Facebook.

Parmi les applications concernées, le jeu de tir Blaston de Resolution Games qui a finalement décidé de mettre fin à ce test à la suite de commentaires négatifs.

" Après avoir écouté les commentaires des joueurs, nous avons réalisé que Blaston n'était pas le meilleur endroit pour ce type de test publicitaire ", a reconnu Resolution Games. Le jeu Blaston est habituellement facturé 9,99 €.

Pour autant, le test publicitaire temporaire devrait trouver refuge dans un autre jeu de Resolution Games… mais cette fois-ci gratuit. Le jeu de pêche en réalité virtuelle Bait! tient la corde.