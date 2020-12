En début de semaine, nous rapportions l'apparition d'un "score de productivité" au sein d'Office 365. Un outil présenté par Microsoft comme un moyen pour les employeurs et collaborateurs d'optimiser leurs méthodes de travail en révisant les points critiques et leur organisation.

L'idée était ainsi d'introduire une foule d'instruments de surveillance et de télémétrie associés à des algorithmes pour analyser chaque action de l'utilisateur sur les services de Microsoft et lui associer ainsi un score de productivité.

L'outil a immédiatement subi les foudres des utilisateurs, pas franchement ravis de voir s'inviter ainsi une forme d'espionnage avec la crainte d'un certain flicage des supérieurs. Les dérives managériales ont ainsi pris le pas dans les discussions sur tout avantage réel apporté par ce type d'outil.

En conséquence, Microsoft révise sa fonctionnalité, qui ne proposera plus un score individuel, mais des données plus anonymes. En clair, les outils travailleront toujours à collecter des données, mais les résultats seront fournis à l'échelle de l'organisation (de la société ou du groupe de travail) et non individuellement. Il ne sera donc plus possible de cibler un employé spécifique puisque les données seront anonymes et intégrées à un résultat global.