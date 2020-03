Ubisoft offre de nouveaux titres pendant le confinement

La période de confinement voit certains studios et éditeurs proposer gratuitement leurs jeux vidéo pour permettre aux utilisateurs de respecter plus facilement le couvre-feu.

C'est le cas d'Ubisoft qui proposait déjà Assassin's Creed Odyssey depuis jeudi et jusqu'à aujourd'hui.

Mais l'éditeur va plus loin et annonce d'autres titres gratuits dans la foulée. Cette fois, c'est Ghost Recon Breakpoint qui sera accessible gratuitement du 24 au 28 mars. Les joueurs pourront également profiter de Child of Light (et récupérer le jeu gratuitement de façon définitive).

Il sera également possible de jouer gratuitement au titre "Les Lapins Crétins : apprends à coder" qui propose une initiation aux bases du codage et qui peut se montrer particulièrement intéressant pour les enfants pendant cette période.

Les joueurs pourront également profiter de Might & Magic ainsi que Might & Magic Chess Royale pendant une durée limitée. Tous les titres cités seront accessibles sur PC depuis le service Uplay.