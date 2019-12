On peut désormais demander à Google Assistant d'oublier ce qu'il a entendu

Face à la polémique des écoutes et du traitement des données récoltées par ses enceintes connectées, Google cherche à redonner un peu de pouvoir à l'utilisateur. Il devient ainsi possible de demander à Google Assistant d'oublier ce qu'il vient d'entendre.

Qu'on se le dise, l'ensemble des services de Google utilisés chaque jour conserve une foule de données personnelles en historique. Et si la marque fait des efforts pour permettre à chacun de supprimer les données personnelles jugées obsolètes qui stagnent sur ses serveurs et continuent d'être exploitées par les partenaires du groupe, il y a certains services qui ne proposaient pas encore cette option.

C'était le cas de Google Assisstant qui a tendance à tendre l'oreille un peu trop souvent et à enregistrer et conserver ainsi des conversations et commandes vocales. Certes il est possible d'empêcher le module d'enregistrer les conversations, mais cela l'ampute d'une foule de fonctionnalités.

Google rend ainsi les choses plus faciles en permettant à chacun de contraindre le module à oublier ce qu'il vient d'entendre. Il suffit ainsi de lancer la commande "OK Google, ce n'était pas pour toi" et le dernier enregistrement est automatiquement supprimé.