Exposition aux ondes : la puissance de trois smartphones réduite

Suite à des contrôles de l'Agence nationale des fréquences pour le DAS, trois smartphones de Samsung, Hisense et Gigaset ont réduit leur puissance par le biais d'une mise à jour logicielle.

L'Agence nationale des fréquences (ANFR) indique avoir pris acte du déploiement d'une mise à jour firmware afin de mettre en conformité trois modèles de smartphones. Ils avaient été épinglés pour un dépassement des valeurs limites de DAS.

Ce débit d'absorption spécifique s'exprime en Watt par kilogramme (W/kg). Il sert à quantifier la partie de l'énergie transportée par les ondes électromagnétiques qui est absorbée par le corps humain. Les mesures portent sur le DAS tête (téléphone contre l'oreille), DAS tronc (dans une poche de veste ou sac et utilisation d'une oreillette) et DAS membre (téléphone tenu à la main, dans une poche de pantalon…).

Pour le Galaxy Note 10 Plus de Samsung, le DAS membre avait été mesuré à 4,33 W/kg, soit au-dessus de la limite réglementaire de 4 W/kg. Cette valeur a été abaissée à 2,05 W/kg via une mise à jour N975FXXU8HVE5. De même pour le smartphone Infinity H30 de Hisense avec un DAS membre qui avait été mesuré à 4,30 W/kg et ramené à 2,04 W/kg à la suite du déploiement d'une mise à jour L1607.6.04.00.FR00.

Concernant le smartphone GX290 de Gigaset, c'est le DAS tronc à 2,94 W/kg qui avait été mesuré au-dessus de la limite réglementaire de 2 W/kg. Une mise à jour Gigaset_GX290_10.0_V24_20220317 a permis de l'abaisser à 0,779 W/kg (et 2,1 W/kg pour le DAS membre).

À vérifier par l'utilisateur pour être sûr

" La mise à jour est automatiquement diffusée aux téléphones correspondants, dès lors qu'ils sont connectés à un réseau de données (réseau mobile ou WiFi) ", écrit l'ANFR en soulignant avoir contrôlé l'efficacité des mesures correctives. Elle invite les propriétaires des smartphones concernés à vérifier la bonne mise à jour, et à procéder à une mise à jour manuelle le cas échéant.

Les mesures de DAS de l'ANFR sont disponibles en open data. Pour les trois smartphones concernés, ils avaient été contrôlés en novembre 2020 et juin 2021.