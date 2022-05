One Outlook : le client Outlook unique en approche

Pour Windows, macOS et le Web, le client unique One Outlook de Microsoft est de plus en plus proche avec une version bêta dans quelques semaines.

Avec un projet au nom de code Monarch, Microsoft expérimente depuis plusieurs mois un client de messagerie Outlook ayant pour vocation de proposer une solution unique. Elle doit englober l'application Win32 et UWP (Intel et ARM) sur ordinateur Windows, Outlook Web Access (OWA) et le client sur macOS.

Autrement qualifié de One Outlook, ce client de messagerie permettra de remettre de l'ordre dans les différentes propositions de Microsoft et en s'appuyant sur la version web d'Outlook. Après l'apparition en ligne d'une version préliminaire sur Windows, le groupe de Redmond recommande d'attendre une version bêta.

Indirectement, c'est la confirmation que la sortie de One Outlook se rapproche. Ce serait une affaire de quelques semaines désormais. Pour le moment, la version préliminaire sur laquelle Windows Central a mis la main n'est pas officiellement supportée et n'a pas fait le plein des fonctionnalités et améliorations prévues.

Avec un environnement de type Oultook.com

D'après les captures d'écran de Windows Central et en l'état, One Outlook reprend quasiment à l'identique le design de ce qui est proposé avec la version web d'Outlook. Le site souligne néanmoins des ajouts exclusifs comme davantage de possibilités et d'actions avec le ruban pour l'interface.

Capture : Windows Central

Manifestement et avant d'avoir davantage de détails officiels de la part de Microsoft, il ne faudra pas s'attendre avec One Outlook à une évolution majeure de l'interface utilisateur.