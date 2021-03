OnePlus Nord Ebba : le successeur du N10 se montre en rendus

Le successeur du OnePlus N10 commence à se montrer en rendus et à livrer une partie de ses caractéristiques.

OnePlus a étoffé sa gamme l'an dernier en lançant une série en milieu de gamme composée de trois modèles : OnePlus Nord, N10 et N100. Une partie au moins de ces appareils mobiles sera renouvelée cette année et le leaker @OnLeaks en dit plus dès à présent sur le successeur du OnePlus Nord N10.

Portant le nom de code Ebba et représentant peut-être un futur Nord N20 (nom à confirmer), il se présentera avec un châssis métal et un dos en plastique glossy, avec une épaisseur de 8,4 mm.

Il sera doté d'un grand affichage plan 6,49 pouces avec un poinçon en angle et des bordures relativement fines, hormis en partie basse. Le type de dalle n'est pas précisé et il reste à voir s'il s'agira de nouveau de LCD.

Le bloc photo montre trois capteurs de bonne taille mais leurs caractéristiques ne sont pas connues. Parmi les quelques informations supplémentaires à glaner, on peut apercevoir sur les rendus un lecteur d'empreintes sur la tranche et une prise jack 3,5 mm.

Le reste des spécifications est inconnu pour l'heure. Pour rappel, le OnePlus N10 a fait le choix d'un SoC Snapdragon 690 avec modem 5G intégré assurant un positionnement de milieu de gamme pour un tarif d'environ 350 €.

La rumeur veut que les nouveaux modèles de la série OnePlus Nord soient lancés durant l'été.