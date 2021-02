One UI 3.1 : Samsung décline son OS sur davantage de smartphones

Le fabricant sud-coréen a récemment annoncé souhaiter décliner son interface One UI 3.1 sur une nouvelle série de smartphones. Une sélection d'une quinzaine de terminaux pourra ainsi profiter de la même interface que les derniers Galaxy S21.

Car One UI 3.1 a été pour la première fois déclinée sur Galaxy S21, Plus et Ultra avec quelques nouvelles fonctionnalités. One UI 3.1 propose ainsi la fonction Single Take qui permet de multiplier les prises de vues en mode photo ou vidéo pour ne sélectionner au final que le cliché parfait. Le module de retouche a également été largement amélioré tout comme la précision de l'autofocus.

L'OS permet également d'exploiter plusieurs micros lors de vidéos, intègre un mode de réduction de la fatigue visuelle programmable en journée, permet de partager plus facilement ses fichiers ou de les modifier...

Samsung va ainsi déployer son dernier OS en date sur ses terminaux haut de gamme, mais également sur quelques terminaux plus anciens ou de milieu de gamme :

Galaxy S20

Galaxy S20 Plus

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Fold 2

Galaxy S10

Galaxy Note 10

Galaxy Fold

Galaxy A71

Galaxy A51

Galaxy A90

Galaxy A80

Galaxy A70

Galaxy A50