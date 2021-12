OnePlus présent au CES 2022 : pour la série OnePlus 10 ?

OnePlus sera présent sur le salon CES 2022 de Las Vegas. La rumeur d'une présentation des smartphones OnePlus 10 et 10 Pro est lancée.

Après une année sans série T après les OnePlus 9 et 9 Pro mais qui a mis en avant plusieurs modèles Nord, le fabricant OnePlus pourrait présenter sa gamme Oneplus 10 plus tôt l'an prochain.

Un lancement dès le mois de janvier a été imaginé et cela pourrait se faire très vite puisque OnePlus confirme sa présence sur le salon CES 2022 de Las Vegas, qui se tiendra entre le 3 et 8 janvier, et la tenue d'un événement le 5 janvier.

De là à penser que ce sera l'occasion de dévoiler les smartphones OnePlus 10 et OnePlus 10 Pro, il n'y a qu'un pas déjà franchi par certains médias.

Le fabricant pourrait opter cette année pour une commercialisation dès le début de l'année, comme d'autres marques et avec l'appui du SoC Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm fraîchement annoncé.

Les caractéristiques du OnePlus 10 Pro ont commencé à se diffuser (encore officieusement) et l'on s'attend donc à un appareil mobile avec un affichage 6,67 pouces QHD AMOLED 120 Hz avec poinçon et un bloc photo avec trois capteurs et toujours une optimisation par Hasselblad.

OnePlus pourrait aussi en profiter pour dévoiler une deuxième génération de sa montre connectée OnePlus Watch.