OnePlus Watch : une première montre connectée avec 15 jours d'autonomie

La marque OnePlus propose depuis plusieurs années ses propres écouteurs sans fil, en tour de nuque puis sous forme d'écouteurs TWS, mais elle ne s'était encore aventuré sur le terrain des smartwatches.

Le pas est franchi avec la OnePlus Watch annoncée aux côtés des smartphones OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro et dont les caractéristiques, plus ou moins en fuite ces derniers jours, ont pu être confirmées.

La nouvelle montre connectée propose un affichage 1,39 pouce circulaire (densité 326 ppi) dans un boîter rond en acier avec étanchéité IP68 et cardiofréquencemètre optique à l'arrière.

Elle proposera un large choix de cadrans et pourra afficher les notifications ou permettre de prendre des appels. Elle comprend 110 modes sportifs et pourra mesurer, outre le rythme cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang, tout en surveillant l'activité quotidienne et en prévenant quand il est temps de se lever et de se détendre un peu.

Pour le sport ou la détente, elle embarquee 4 Go d'espace de stockage pour y mettre sa musique préférée et il sera possible de la faire interagir avec d'autres équipements OnePlus, et en particulier les téléviseurs OnePlus TV.

Il sera alors possible de modifier le volume et les programmes depuis la montre, de prendre un appel sur la montre avec le son de la TV automatiquement baissé ou même de s'endormir devant la télé qui s'éteindra toute seule après détection d'un rythme de sommeil !

La OnePlus Watch ne tourne pas sous Android (OnePlus utilise un OS léger de type RTOS) elle offrira jusqu'à 15 jours d'autonomie. A noter qu'elle est compatible Warp Charge et que la laisser 20 minutes sur son socle de charge assurera une autonomie d'une semaine.

La montre sera proposée en version classique et en version spéciale avec boîtier en alliage de cobalt ultra-résistant et verre saphir inrayable.

La OnePlus Watch classique sera en précommande à partir du 14 avril puis commercialisée le 25 avril 2021 au prix de 159 € sur le site de OnePlus. Le prix et la disponibilité de l'édition spéciale Cobalt ne sont pas encore connus.