OnePlus 10 Pro : l'écran incurvé fait de la résistance

Le smartphone OnePlus 10 Pro sort un peu plus de l'ombre grâce aux bons soins du leaker @OnLeaks qui le montre désormais sous toutes les coutures. On avait pu découvrir son grand bloc photo relié à la tranche et c'est maintenant la totalité de l'appareil mobile qui se dévoile.

Les nouveaux rendus permettent d'apercevoir la face avant et d'observer la présence d'un grand affichage incurvé de 6,7 pouces environ. Il présente un poinçon en angle pour le capteur à selfies, rappelant ce qui est proposé avec le OnePlus 9 Pro.

Le format reste allongé avec un ratio 20:9 et l'affichage offrira logiquement un rafraîchissement dynamique de 120 Hz pour assurer une grande fluidité des animations d'Android 12 et de la surcouche OxygenOS remaniée.

A l'arrière, le bloc photo s'annonce toujours imposant avec trois capteurs et une capacité de zoom x5 sans perte. Selon le site Zouton, la batterie de 5000 mAh bénéficierait d'une charge rapide de 125W, ce qui constituerait une grosse évolution par rapport à la Warp Charge 65W de la génération actuelle et pourrait faire descendre le temps de charge à une vingtaine de minutes.

La rumeur veut que la série OnePlus 10 soit lancée plus tôt l'an prochain, dès fin janvier ou début février, au lieu du printemps.