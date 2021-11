OnePlus 10 Pro : premiers rendus supposés du prochain flagship

A défaut d'une série OnePlus 9T, OnePlus devrait reprendre son cycle de smartphones premium avec une gamme OnePlus 10 l'an prochain. Le leaker OnLeaks dévoile dès à présent les premiers rendus concernant un futur OnePlus 10 Pro.

Les images sont obtenues d'après l'un des prototypes à l'étude et il pourrait y avoir quelques variations finales mais le leaker pense tenir les grandes du design du prochain flagship.

Si l'on en croit ces rendus, le bloc photo va de nouveau évoluer pour former un grand carré comprenant trois capteurs et le flash.

Le bloc débordera jusque sur la tranche à la manière de ce que propose Samsung sur ses modèles Galaxy S21 et occupera une grande surface au dos de l'appareil mobile.

Cela sera peut-être l'occasion d'utiliser des capteurs puissants, toujours en collaboration avec Hasselblad puisque le partenariat doit s'exprimer plusieurs années durant.

Le leaker fournit quelques indications sur les caractéristiques comme une épaisseur de 8,7 mm et un affichage de 6,7 pouces Fluid AMOLED en résolution 3216 x 1440 pixels et rafraîchissement 120 Hz, le tout avec un ratio 20:9 facilitant sa prise en main.

Il embarquerait une batterie de 5000 mAh dont on ne connaît pas encore la puissance de charge (65W pour les OnePlus 9) et 128 ou 256 Go de stockage. Il n'y a pas d'informations sur le SoC embarqué mais OnePlus s'est toujours appuyé sur le dernier SoC premium de Qualcomm pour cette gamme.

Pour le tarif, la logique veut qu'il se positionne vers 1000 €, avec un lancement durant le premier semestre 2022.