OnePlus 10 Pro : la fiche technique officielle du nouveau flagship

La marque OnePlus s'apprête à lancer son nouveau smartphone de référence OnePlus 10 Pro et a commencé à montrer son design marqué par un grand bloc photo de trois capteurs.

La découverte du smartphone se poursuit avec le détail de la fiche technique qui vient confirmer un certain nombre d'éléments jusqu'à présent uniquement suggérés. On a donc la confirmation d'un affichage Fluid AMOLED avec rafraîchissement dynamique 120 Hz (grâce au LTPO) et d'un SoC Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm.

Le smartphone profitera d'un RAM LPDDR5 et d'un stockage en UFS 3.1, ainsi que d'une batterie de 5000 mAh avec une nouvelle charge rapide filaire de 80W (contre 65W pour la génération précédente) et charge sans fil de 50W, avec charge sans fil inversée pour recharger de petits gadgets.

Le OnePlus 10 Pro mesure 8,55 mm d'épaisseur (hors bloc photo) et sera compatible WiFi 6 / 6E et Bluetooth 5.2. Pour la partie photo, OnePlus garde encore un peu de mystère mais confirme le partenariat avec Hasselblad et une plate-forme Hasselblad Mobile for Camera de deuxième génération.

Le triple capteur photo se compose de modules 48 megapixels + 50 megapixels + 8 megapixels, avec stabilisation dual OIS, tandis que le capteur photo avant sera de 32 megapixels.

Le OnePlus 10 Pro tournera directement sous Android 12 avec la surcouche OxygenOS 12. On attend maintenant d'en savoir un peu plus sur la partie photo et sur la présence supposée d'un ultra grand angle doté d'un champ de vision inédit de 150 degrés.

A noter que OnePlus propose en ce moment sur son site officiel des prix réduits sur l'ensemble de sa gamme de smartphones OnePlus 8T / OnePlus 9 et 9 Pro ainsi que sur les modèles OnePlus Nord, et ce jusqu'à fin janvier.