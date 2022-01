OnePlus 10 Pro : le nouveau fleuron se dévoile, toujours avec Hasselblad

Le smartphone OnePlus 10 Pro se montre enfin officiellement pour le salon CES 2022 et commence par dévoiler ses formes.

Comme attendu, le fabricant OnePlus lance plus tôt cette année son nouveau smartphone de référence, en l'occurrence le modèle OnePlus 10 Pro. Après avoir lancé une série OnePlus 9 au printemps 2021 tout en esquivant les variantes T au profit de smartphones OnePlus Nord placés en milieu de gamme, la marque revient donc avec un modèle premium dévoilé dès début janvier.

Pour cette première apparition officielle, après de nombreuses rumeurs ces derniers mois, OnePlus ne dévoile encore que le design de son smartphone, réservant le détail des caractéristiques pour plus tard.

On retrouve ce qui avait aperçu dans les fuites, avec en particulier un grand bloc photo carré s'incurvant d'un côté pour rejoindre la tranche. On peut distinguer trois capteurs photo et un flash circulaire, le tout étant de nouveau marqué par le logo Hasselblad.

Le partenariat avec le spécialiste de la photo devrait apporter de nouvelles fonctionnalités que l'on attend de découvrir. Avec la série OnePlus 9, il était question de calibration colorimétrique et d'utilisation d'éléments emblématiques et de l'expérience photo de Hasselblad.

OnePlus préserve encore une partie de ses annonces concernant le OnePlus 10 Pro mais on peut déjà constater la présence de l'habituel slider de notification et d'une coque aux tranches incurvées, en coloris vert ou noir.

Parmi les quelques éléments déjà divulgués par OnePlus, on peut citer la présence d'un SoC premium Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm et d'un affichage AMOLED avec rafraîchissement dynamique 120 Hz grâce à l'emploi du LTPO.

A noter que OnePlus propose en ce moment sur son site officiel des prix réduits sur l'ensemble de sa gamme de smartphones OnePlus 8T / OnePlus 9 et 9 Pro ainsi que sur les modèles OnePlus Nord, et ce jusqu'à fin janvier.