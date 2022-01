OnePlus 10 Pro : le smartphone avec photo Hasselblad lancé en Chine, et plus tard en Europe

OnePlus officialise une bonne fois pour toutes son smartphone OnePlus 10 Pro avec optimisation photo de deuxième génération avec Hasselblad et une puissante fiche technique.

Le smartphone OnePlus 10 Pro, présenté en plusieurs fois ces derniers jours, est désormais officiellement annoncé en Chine. Il continue de miser sur la qualité de son affichage Fluid AMOLED 6,7 pouces QHD+ avec rafraîchissement dynamique 120 Hz grâce à la technologie LTPO et sur la plate-forme premium Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm lui apportant compatibilité 5G et support des connectivités sans fil WiFi 6 / 6E et Bluetooth 5.2.

Nouveauté cette année, la batterie de 5000 mAh profite d'une nouvelle charge filaire rapide SuperVOOC passant à 80W (contre 65W précédemment) tout en conservant une charge sans fil rapide AirVOOC de 50W (oui, les dénominations sont celles d'Oppo et non plus celles de OnePlus).

Cela donnera une charge à 100% en 32 minutes avec charge filaire ou en 47 minutes en sans fil (avec le dock de charge sans fil adapté).

Partie photo avec Hasselblad

Le gros morceau reste bien sûr la partie photo avec un grand bloc photo de trois capteurs et toujours l'influence du partenariat avec le spécialiste de la photo Hasselblad.

Le OnePlus 10 Pro profite ainsi d'un module principal de 48 megapixels, d'un ultra grand angle de 50 megapixels et d'un capteur 8 megapixels pour le zoom. OnePlus a déjà évoqué les avancées du smartphone avec la OnePlus Billion Color Solution et le support d'une profondeur de couleur de 10-bit pour les trois capteurs ou encore le nouveau mode Pro Hasselblad permettant d'enregistrer des clichés en RAW 12-Bit et au format RAW+ conservant les données de photographie computationnelle.

Outre la capacité de prendre des clichés en ultra grand angle 150 degrés et le mode Fisheye, OnePlus introduit un mode Vidéo avancé permettant de modifier différents paramètres pendant l'enregistrement et d'enregistrer au format LOG sans pré-réglages pour laisser une totale liberté d'édition.

Le OnePlus 10 Pro sera lancé avec Android 12 et une surcouche. En Chine, il s'agira de ColorOS 12 (issue de Oppo), tandis que l'on retrouvera OxygenOS 12 en Europe et aux Etats-Unis.

Le smartphone sera lancé le 13 janvier en Chine en deux coloris, noir volcanique ou vert émeraude, et arrivera dans le reste du monde "plus tard en 2022". Les tarifs officiels ne sont pas encore connus.

A noter que OnePlus propose en ce moment sur son site officiel des prix réduits sur l'ensemble de sa gamme de smartphones OnePlus 8T / OnePlus 9 et 9 Pro ainsi que sur les modèles OnePlus Nord, et ce jusqu'à fin janvier.